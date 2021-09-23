Места для организации авто-кемпингов появятся под Санкт-Петербургом

Автор: Александр Селиванов
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Под городом будут созданы три площадки.

По информации администрации Санкт-Петербурга, места для организации авто-кемпингов могут появится на Канонерском острове, в городах Пушкин и Сестрорецк.

Отмечается, что точные места будут выбраны по средству голосования путешественников на этом виде транспорта.

Задача, которая стоит сейчас — создать такую городскую услугу в транспортном кластере Санкт-Петербурга, которая привлечет как российских, так и зарубежных туристов.

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07.09.2021 276
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