Места для организации авто-кемпингов появятся под Санкт-Петербургом

Под городом будут созданы три площадки.
По информации администрации Санкт-Петербурга, места для организации авто-кемпингов могут появится на Канонерском острове, в городах Пушкин и Сестрорецк.
Отмечается, что точные места будут выбраны по средству голосования путешественников на этом виде транспорта.
Задача, которая стоит сейчас — создать такую городскую услугу в транспортном кластере Санкт-Петербурга, которая привлечет как российских, так и зарубежных туристов.
Вам будет интересно
О перспективах отрасли туризма речь шла на ленинградском бизнес-форуме «Энергия возможностей». Глава региона рассказал, что в 2020 году Ленобласть посетили 4,7...
07.09.2021 276