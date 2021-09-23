Следующая неделя в Ленобласти должна быть теплой

Синоптики прогнозируют теплую погоду на всей территории центральной части Европейской России. Температура должна подняться до 12-13 градусов тепла.

Об этом рассказал Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По сравнению с холодной погодой произойдет потепление, повышение температуры, это будет 12-13 градусов, но по сравнению с климатом температурный фон будет около нормы, около климатических значений, поэтому это не положительная аномалия, которая ассоциируется с «бабьим летом», — отметил эксперт.

Также он пояснил, что определение «бабье лето» с научной точки зрения означает распространение Азорского антициклона через юг западной Европы в центр Европейской России, когда «устанавливается особая погода».

«Небо голубое, безоблачное, воздух распространяющийся очень чистый, прозрачный…и вот такая погода, такой процесс называется «бабьим летом». Конечно, это не каждый год бывает, это два раза в три года», — заключил Вильфанд.

Тем временем, в пятницу, 24 сентября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.