Взрывотехники уничтожили 100-килограммовый снаряд под Петербургом

Автор: Анастасия Щербакова
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На специальном полигоне под Петербургом взрывотехники ОМОН Главного управления Росгвардии уничтожили авиационную фугасную бомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

Неразорвавшийся фугас был обнаружен на прошлой неделе при проведении земляных работ на проспекте Будённого в поселке Стрельна.

Снаряд массой около 100 килограммов был извлечен из грунта и на специализированном транспорте в сопровождении наряда ГИБДД доставлен на полигон.

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23.09.2021 18
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