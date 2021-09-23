Взрывотехники уничтожили 100-килограммовый снаряд под Петербургом

На специальном полигоне под Петербургом взрывотехники ОМОН Главного управления Росгвардии уничтожили авиационную фугасную бомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

Неразорвавшийся фугас был обнаружен на прошлой неделе при проведении земляных работ на проспекте Будённого в поселке Стрельна.

Снаряд массой около 100 килограммов был извлечен из грунта и на специализированном транспорте в сопровождении наряда ГИБДД доставлен на полигон.