Стала известна причина пожара в ледовом стадионе «Олимпийские надежды»

Ранее очевидцы сообщали об огромных клубах дыма над ледовым стадионом «Олимпийские надежды». Как выяснилось, причиной возгорания стал спортивный инвентарь, лежавший в бытовках.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточнили, что сообщение о пожаре на Мебельной улице поступило в 13:17.

Как стало известно, горели две отдельные от стадиона бытовки с инвентарем. Сам стадион находится на расстоянии 2,5 метра от очага возгорания, и угрозы для него не было.Общая площадь пожара составила порядка 24 метров. Позже выяснилось, что в бытовках находилась хоккейная форма.

О происшествии мы сообщали ранее. На тот момент дым уже окутал всю округу.