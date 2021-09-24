В Ленобласти движение на семи участках трасс 25 сентября будет частично ограничено

На дорогах Ленобласти продолжаются ремонтные работы. Публикуем перечень участков федеральных трасс, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— г. Тосно км 13-11 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

-км 480-496 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-45, 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

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А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 40-55 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

— км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.