Почти 57 млн комплектов «Спутника V» выпущено в гражданский оборот

Гендиректор Центра имени Гамалеи сообщил, что в гражданский оборот было выпущено порядка 57 миллионов полных комплектов вакцины против коронавируса «Спутник V».

Последние данные об объемах производства «Спутника V» Александр Гинцбург озвучил в середине августа. На тот момент времени в обороте было 40 млн комплектов доз. Для сравнения, вакцина «КовиВак», как сообщил директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, выпущена в объеме 1,5 миллиона доз.

«Спутник V» единственная российская вакцина, широко применяемая за рубежом. Она зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.