Китай вновь предъявил претензии к качеству куриных лап из России

Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на переговоры с главным таможенным управлением КНР, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствием поставляемых российских куриных лап требованиям по органолептическим показателям.

Вам будет интересно Жительница Великобритании зачала ребенка на дому, найдя все необходимое в интернете Стефани Тейлор из Великобритании в 33 года родила второго ребенка с помощью видеоинструкции на YouTube. С отцом первого ребенка Стефани рассталась... 22.09.2021 322

Случаи нарушений требований китайского законодательства – черные наросты, желтая кожа – были выявлены в августе и сентябре 2021 года. В адрес Россельхознадзора будут направлены копии ветеринарных сертификатов для проведения расследования причин произошедшего.

Представители главного таможенного управления КНР предупредили о недопустимости поставок куриных лап с нарушением требований национального законодательства. И это не первые претензии Китая к куриным лапам из России.