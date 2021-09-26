Стало известно, где на 26 сентября зафиксированы 235 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 26 сентября.
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25.09.2021 102
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+3), Заборье (+1), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Сумино (+1), Торосово (+2), Курск (+1), Коростовицы (+1), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1), Усадище (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+10), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Новая Проба (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+11), Вартемяги (+2), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Ириновка (+1), Дубровка (+3), Павлово (+1), п. Углово (+1), д. Углово (+2), Нижние Осельки (+1), Мистолово (+2), Минулово (+1), Тавры (+1), Дружба (+1), Касимово (+2), СНТ Звезда (+1).
- Выборгский район: Выборг (+13), Гончарово (+1), Рощино (+1), Селезнево (+1), Приморск (+1), Цвелодубово (+2), Зеленый Холм (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Рождествено (+1), Малое Верево (+2), Терволово (+1), Коммунар (+2), д. Ивановка (+1), д. Малые Колпаны (+1), д. Химози (+1), п. Новый Учхоз (+1), Сяськелево (+1), Нижняя (+1), п. Лукаши (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Ополье (+1), д. Большое Кузёмкино (+1), д. Именицы (+1).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+17).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+1), пгт. Приладожский (+1), пгт. Синявино (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Алеховщина (+1), Явшиницы (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Большая Ижора (+1), Горбунки (+2), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), Нижняя Бронна (+1), Яльгелево (+1), Фауна (+1), Куккузи (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Осьмино (+1), Пехенец (+1), Тёсово-4 (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+6).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Петровское (+1), Раздолье (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8), Гостицы (+1), Овсище (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+13), Цвылёво (+1), Кайвакса (+1).
- Тосненский район: Тосно (+4), Тельмана (+2), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+3), Форносово (+1), Любань (+1), Рябово (+1), Аннолово (+1).