Стало известно, где на 26 сентября зафиксированы 235 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 26 сентября.

Вам будет интересно В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавируса из-за непривитых В России может произойти новый подъем заболеваемости COVID-19 из-за невакцинированных граждан, об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... 25.09.2021 102

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.