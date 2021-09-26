Артем Дзюба ответил на вопрос о возвращении в сборную России по футболу

Как сообщал ivbg.ru, нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

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«Матч ТВ» приводит высказывание Артема Дзюбы о своем отказе выступать за национальную команду. По словам футболиста, это не точка.

«Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же», – рассказал Артем Дзюба

Дзюба был признан игроком матча девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов». В этой встрече нападающий сумел сравнять счет и заработать пенальти.