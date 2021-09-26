Мать ошпарила четырехлетнего сына кипятком в Гатчинском районе – его состояние тяжелое

По информации ivbg.ru, в Гатчинском районе родители привезли в больницу четырехлетнего ребенка с ожогами обеих рук. Врачи диагностировали ожоги предплечья и кисти.

Вам будет интересно У Рапполово дважды сбили одного и того же пешехода – он умер на месте По информации ivbg.ru, 25 сентября около 22:00 возле деревни Рапполово во Всеволожском районе, на 7 км подъезда к станции Ламбери,... 26.09.2021 119

По словам матери ребенка, она споткнулась и случайно опрокинула на него кастрюлю с кипятком, которую переносила из кухни в ванную комнату. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Для оказания помощи его доставили в больницу Санкт-Петербурга. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета.