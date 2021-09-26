Мать ошпарила четырехлетнего сына кипятком в Гатчинском районе – его состояние тяжелое

По информации ivbg.ru, в Гатчинском районе родители привезли в больницу четырехлетнего ребенка с ожогами обеих рук. Врачи диагностировали ожоги предплечья и кисти.
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26.09.2021 119
По словам матери ребенка, она споткнулась и случайно опрокинула на него кастрюлю с кипятком, которую переносила из кухни в ванную комнату. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Для оказания помощи его доставили в больницу Санкт-Петербурга. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета.