На 56-м году умер бывший игрок ФК «Зенит» Сергей Герасимец

Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец умер в ночь на 26 сентября в возрасте 55 лет. Спортивный комментатор Геннадий Орлов отметил, что это был специалист футбола, который великолепно разбирался в игре.

«Парень с очень острым восприятием, в нем всегда было чувство справедливости. Может, поэтому у него и не совсем сложилась карьера в футболе – всегда был со своим мнением, и каким-то тренерам это не нравилось», – рассказал Геннадий Орлов

Вам будет интересно Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу Как сообщает «Матч ТВ», Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира... 22.09.2021 292

Как рассказал комментатор в беседе с 78.ru, футбольное сообщество скорбит об уходе замечательного человека и хорошего футболиста.