На детской экотропе «У Лукоморья» высадили калину и дубы – фото

Сотрудники Октябрьской железной дороги и юные ученики 26 сентября развесили домики для насекомых, высадили кусты калины и саженцы дуба на новой детской экотропе «У Лукоморья».

Вам будет интересно В Ленобласти пройдет Чемпионат мира по пахоте – впервые в России Россия и Ленинградская область впервые примут Чемпионат мира по пахоте, который пройдет на полях племенного завода «Приневское». В состязании примут участие... 26.09.2021 65

Маршрут «У Лукоморья» открылся в сентябре 2021 года на территории заказника «Северное побережье Невской губы». На его протяжении установлены 15 информационных стендов в виде книги сказок и фигуры разных животных из дерева.

Маршрут пролегает мимо самого старого дуба заказника. Арбаристы – специалисты по обслуживанию деревьев – просканировали его с помощью ультразвука и томографов и установили, что дереву 340-420 лет.

Фото: ЛенТВ24