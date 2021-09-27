Стал известен уровень цен на красную икру к Новому году

Цены на один из самых популярных деликатесов к Новому году – красную икру – традиционно начали повышаться.

В каком ценовом диапазоне она будет стоить перед праздником, рассказал агентству «Прайм» председатель Рыбного союза Александр Панин.

Он отметил, что розничная стоимость красной икры в этом году не будет превышать показателя 2020 года. Возможно, даже станет чуть ниже. Все дело в том, что нынешний улов больше. Кроме того, сказывает фактор низко платежеспособности населения.

В начале сезона прошлого года икра продавалась за 4 000–4 500 рублей за килограмм. К Новому году цена повысилась до 5 500 рублей, а к весне — до 6 000 рублей за кило. Это было связано с низким уловом.

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В этом же году, все иначе. На Камчатке он уже закончился, а на Сахалине продолжается. Как отметила директор по развитию компании «Рыбсеть» Полина Кирова, улов сейчас не очень большой, но он уже повлияет на снижение цены и на кету.