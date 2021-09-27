В Ленобласти спасли рыбаков, лодку которых унесло течением, а они остались на острове

Спасатели вернули домой с неудачной рыбалки троих мужчин в Кировском районе Ленобласти.

26 сентября в экстренные службы поступило сообщение, что три рыбака не могут вернуться с острова на берег в Ладожском озере, их лодку унесло течением. Прибывшие на место спасатели ПСО Шлисельбурга нашли пострадавших и доставили их на сушу в деревню Черное. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.