В Ленобласти спасли рыбаков, лодку которых унесло течением, а они остались на острове

Автор: Гузель Галимова
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Спасатели вернули домой с неудачной рыбалки троих мужчин в Кировском районе Ленобласти.

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Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

26 сентября в экстренные службы поступило сообщение, что три рыбака не могут вернуться с острова на берег в Ладожском озере, их лодку унесло течением. Прибывшие на место спасатели ПСО Шлисельбурга нашли пострадавших и доставили их на сушу в деревню Черное. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

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