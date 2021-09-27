В Уфе задержали готовившую теракт группировку неонацистов

Федеральная служба безопасности задержала в Уфе пятерых членов неонацистской группировки, их подозревают в подготовке теракта в здании правоохранительной службы.
По данным ФСБ, злоумышленники являются жителями Уфы 2001-2003 годов рождения. Сотрудники изъяли у них самодельное взрывное устройство, инструкции и компоненты для изготовления взрывных устройств, девять единиц холодного оружия, а также портреты главарей Третьего рейха, Степана Бандеры и различную националистическую атрибутику.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу.
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