В Уфе задержали готовившую теракт группировку неонацистов

Федеральная служба безопасности задержала в Уфе пятерых членов неонацистской группировки, их подозревают в подготовке теракта в здании правоохранительной службы.

По данным ФСБ, злоумышленники являются жителями Уфы 2001-2003 годов рождения. Сотрудники изъяли у них самодельное взрывное устройство, инструкции и компоненты для изготовления взрывных устройств, девять единиц холодного оружия, а также портреты главарей Третьего рейха, Степана Бандеры и различную националистическую атрибутику.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу.