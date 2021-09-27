В Госдуму внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.

Как сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сейчас глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъект России более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий.

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По мнению Андрея Клишаса, законопроект направлен на реализацию демократичных положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование функционирования публичной власти в регионах.