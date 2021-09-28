Бизнес-миссия в Турцию принесла ленинградским экспортерам новые контракты

В деловой поездке, организованной Центром поддержки экспорта Ленобласти, приняли участие представители четырех областных компаний

Бизнес-миссия началась со встреч в Торговом представительстве РФ в Турецкой Республике и представительства Российского экспортного центра. Затем за три дня компании региона провели более 30 деловых встреч и переговоров.

Так компании «Ресурс» ― производитель органического удобрения сапропель поставит в Турцию пробную партию удобрений, производитель «Бауматик» получил техническое задание на изготовление промышленной установки. Представители компании «Ролтэк» получили заказ на поставку комплекта для монтажа оборудования откатных ворот. А компания «Посвящение» по возвращению из Турции направит предложение потенциальным партнерам на поставку материалов для ленточных пил.

Следующие бизнес-миссии для областных экспортеров пройдут в Арабских Эмиратах, Белоруссии и Алжире.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов.

В первом полугодии 2021 года Центр помог выйти на экспорт 40 предпринимателям области, а объем поддержанного экспорта уже составляет 18 млн долларов.