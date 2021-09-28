На место складирования отходов в Приморском районе Петербурга нагрянула прокурорская проверка

Природоохранная прокуратура наведалась на территорию, где устроили свалку строительного мусора. Доказывать факт загрязнения будет не сложно — в момент проверки на участке работал бульдозер, перемещавший горы отходов.

Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Санкт-Петербурга во вторник, 28 сентября.

На момент проверки ведомства на земельный участок в районе улицы Большая Каменка как раз завозился и размещался грунт с вкраплениями строительных отходов. Также у причастных к загрязнению не нашлось документов, подтверждающих правомерность транспортировки отходов и проведения работ.

На данный момент сотрудники ведомства возбудили дела об административных правонарушениях и изъяли бульдозер и самосвал. Вместе с тем, на участке были взяты пробы грунта.