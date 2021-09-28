В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося тумана

Управление МЧС по Ленобласти призывает ленинградцев быть осторожнее. Уже через несколько часов регион накроет густой туман.

По информации ГУ МЧС по Ленинградской области, с полуночи до трех часов ночи среды, 29 сентября, в регионе прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.

Ведомство предупреждает об увеличении вероятности ДТП, авиапроисшествий, изменений в расписании воздушных судов, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте и на водных объектах из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.