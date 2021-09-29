Четверг в Ленобласти пройдет без существенных осадков

В четверг, 30 сентября, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Согласно сообщениям синоптиков, день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью +1…+6°C, местами до -3°C, днём +9…+14°C. Ветер юго-восточный, южный слабый.

Ранее в Росгидрометцентре рассказали, какой будет грядущая зима в России.