Нелегальную свалку в 10 тысяч квадратных метров нашли под Всеволожском

В деревне Скотное Всеволожского района обнаружили огромную нелегальную свалку площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. На участках были размещены отходы 3 и 4 классов опасности.

Об этом вечером, 29 сентября пишет 47channel со ссылкой на Северо-Западный Росприроднадзор. В основном на территорию выкидывали кирпичи, грунт и полиэтиленовую тару.

По данному инциденту возбудили административные дела по статье о невыполнении обязанностей по рекультивации земель. Ужесточит ответственность владельцев свалки и тот факт, что отходы складировались близко к жилым домам. Горы мусора достигают в высоту пяти метров.

На данный момент Росприроднадзор рассчитывает нанесенный ущерб нелегальной свалкой.