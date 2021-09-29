Нелегальную свалку в 10 тысяч квадратных метров нашли под Всеволожском

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба Росприроднадзора

В деревне Скотное Всеволожского района обнаружили огромную нелегальную свалку площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. На участках были размещены отходы 3 и 4 классов опасности.

Об этом вечером, 29 сентября пишет 47channel со ссылкой на Северо-Западный Росприроднадзор. В основном на территорию выкидывали кирпичи, грунт и полиэтиленовую тару.

По данному инциденту возбудили административные дела по статье о невыполнении обязанностей по рекультивации земель. Ужесточит ответственность владельцев свалки и тот факт, что отходы складировались близко к жилым домам. Горы мусора достигают в высоту пяти метров.

На данный момент Росприроднадзор рассчитывает нанесенный ущерб нелегальной свалкой.

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28.09.2021 123
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