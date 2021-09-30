Россиянам могут ежегодно выплачивать на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей

Счетная палата рекомендовала использовать на это средства материнского капитала.

По предварительным данным, расходы из федерального бюджета на эти цели могут составить 60 млрд рублей в год.

Этим летом президент Владимир Путин объявил о разовой выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста к началу нового учебного года. Родители начали получать деньги в начале августа.