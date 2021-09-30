Ночью спасатели вывели из леса около деревни Мыслино заблудившуюся пенсионерку

Автор: Гузель Галимова
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Вчера, 29 сентября, в лесу около деревни Мыслино в Волховском районе Ленобласти заблудилась пожилая женщина.

На ее поиски отправились спасатели ПСО города Новая Ладога. Только сегодня ночью, 30 сентября, они нашли заблудившуюся, вывели ее из леса и передали родственникам, сообщается в паблике аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Ночью спасатели вывели из леса около деревни Мыслино заблудившуюся пенсионерку Ленобласть, заблудилась в лесу, Волховский район, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Ночью спасатели вывели из леса около деревни Мыслино заблудившуюся пенсионерку Ленобласть, заблудилась в лесу, Волховский район, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Фото: vk.com/acclo

Ранее мы рассказывали, что в сентябре в “Лиза Алерт” поступило 487 сообщений о пропавших, из них больше половины – заблудившихся в лесу.

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27.09.2021 235
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