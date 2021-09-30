В Ленобласти выясняют, кто мог выбросить коробки с вакцинами от гриппа на помойку

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru сообщал, что в Выборге около мусорки нашли выброшенные коробки с вакциной от гриппа.

В Ленобласти выясняют, кто мог выбросить коробки с вакцинами от гриппа на помойку прокуратура, Ленобласть, лекарства, Комитет по здравоохранению, Выборг
В Ленобласти выясняют, кто мог выбросить коробки с вакцинами от гриппа на помойку прокуратура, Ленобласть, лекарства, Комитет по здравоохранению, Выборг
В Ленобласти выясняют, кто мог выбросить коробки с вакцинами от гриппа на помойку прокуратура, Ленобласть, лекарства, Комитет по здравоохранению, Выборг
Фото: instagram.com/vyborggo

По факту обнаружении лекарственных препаратов «Совигрипп» и «Ультрикс» близ контейнерной площадки проверку начала Выборгская городская прокуратура. Также информацию проверяет комитет по здравоохранению Ленобласти.

В инциденте планируют разобраться в ближайшее время.

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28.09.2021 147
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