В Ленобласти выясняют, кто мог выбросить коробки с вакцинами от гриппа на помойку

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Выборге около мусорки нашли выброшенные коробки с вакциной от гриппа.

Фото: instagram.com/vyborggo

По факту обнаружении лекарственных препаратов «Совигрипп» и «Ультрикс» близ контейнерной площадки проверку начала Выборгская городская прокуратура. Также информацию проверяет комитет по здравоохранению Ленобласти.

В инциденте планируют разобраться в ближайшее время.