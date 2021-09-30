Ленобласть закупит кирпичи на 2 млн рублей

Резерв Ленинградской области, созданный для ликвидации крупной аварии на случай чрезвычайной ситуации, пополнится 62 тысячами кирпичей.
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26.09.2021 214
На 7 октября 2021 года назначено проведение тендера на поставку кирпичей с целью создания резерва для ликвидации ЧС. Начальная цена контракта – 2 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, на поставку исполнителю дается 15 дней