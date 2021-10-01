Женщин из Ленобласти приглашают на конкурс проектов в сфере здравоохранения

Стартовал прием заявок на конкурсный отбор лучших женских проектов и инициатив в области сохранения здоровья и здорового образа жизни.

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Подать заявку можно на платформе «Женщины за здоровое общество».