Женщин из Ленобласти приглашают на конкурс проектов в сфере здравоохранения

Стартовал прием заявок на конкурсный отбор лучших женских проектов и инициатив в области сохранения здоровья и здорового образа жизни.
Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Подать заявку можно на платформе «Женщины за здоровое общество».
Конкурс соответствует задачам национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» и проводится при поддержке поддержке Фонда Росконгресс, АНО «Национальные приоритеты», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины», ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы». Итоги конкурсного отбора будут подведены в начале 2022 года. Первые результаты планируется представить 5 октября 2021 года, — указано на сайте администрации Ленобласти.