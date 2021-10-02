В Ленобласти выявили 240 новых зараженных коронавирусом на 2 октября

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 240 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
За то же время победили инфекцию 93 человека – они выписаны по выздоровлению. Один пациент за пятницу умер в результате болезни.
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01.10.2021 120