Рыбака в камуфляже второй день ищут под Гатчиной

Он уехал на рыбалку и пропал со связи с близкими.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, 50-летний мужчина поехал на рыбалку и пропал в районе деревни Тарасино.

Спасатели уже второй день обходят берег ближайшей реки Оредеж.

Пропавшего описали как темно-русого голубоглазого мужчину среднего роста. На предплечье его левой руки татуировка с изображением дракона. Одет мужчина в камуфляжный костюм и резиновые сапоги.