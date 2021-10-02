Рыбака в камуфляже второй день ищут под Гатчиной

Он уехал на рыбалку и пропал со связи с близкими.
По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, 50-летний мужчина поехал на рыбалку и пропал в районе деревни Тарасино.
Спасатели уже второй день обходят берег ближайшей реки Оредеж.
Пропавшего описали как темно-русого голубоглазого мужчину среднего роста. На предплечье его левой руки татуировка с изображением дракона. Одет мужчина в камуфляжный костюм и резиновые сапоги.
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01.10.2021 100