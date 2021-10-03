Согласно статистике, среднестатистический россиянин в 2020 году съел 31 килограмм сахара.

Об этом поделился портал РИА Новости со ссылкой на Росстат. Так, рекомендуемое Минздравом потребление сахара не должно превышать в среднем 8 килограммов на одного человека. Однако нынешние показатели употребления сладкого порошка выше нормы почти в 4 раза.

Также Росстат опубликовал примерный сладкий рацион россиян. По итогам прошлого года потребление сахара в среднем на потребителя составило 16,2 килограмма; конфет и шоколада — 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий — 4,4 килограмма; варенья, джемов, повидла — 2,2 килограмма в пересчете на сахар; меда — 1 килограмм в пересчете на сахар.

При этом, россияне, проживающие в городах употребляют на 5 килограмм меньше сахара, чем сельские в среднем на человека в год.