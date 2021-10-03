На территории Ленобласти 3 октября объявлено штормовое предупреждение

Региональное МЧС сообщает о неблагоприятных погодных явлениях на территории области. В частности, в районах ожидается плотный туман с видимостью 500 метров и менее.

Информация о штормовом предупреждении появилась на сайте МЧС по Ленобласти. В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой ведомство дает подробные рекомендации у себя на портале.

МЧС призывает жителей быть осторожнее, поскольку повышается вероятность ДТП, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, а также авиапроисшествий.