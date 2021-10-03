На территории Ленобласти 3 октября объявлено штормовое предупреждение

Региональное МЧС сообщает о неблагоприятных погодных явлениях на территории области. В частности, в районах ожидается плотный туман с видимостью 500 метров и менее.
Информация о штормовом предупреждении появилась на сайте МЧС по Ленобласти. В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой ведомство дает подробные рекомендации у себя на портале.
МЧС призывает жителей быть осторожнее, поскольку повышается вероятность ДТП, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, а также авиапроисшествий.
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03.10.2021 13