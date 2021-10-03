Водителя, едва не сбившего женщину с коляской и устроившего стрельбу, ищут в Петербурге

С места происшествия неадекват успел скрыться до приезда правоохранителей. Сейчас его разыскивают.

Об этом сообщает портал Невские новости. Сам инцидент приключился в минувшие сутки, ближе к вечеру.

Неизвестный на черном Volkswagen Polo с дагестанскими номерами чуть не устроил смертельное ДТП, а после обстрелял из травматического пистолета чужую машину.

Позже появилась информация, что все произошло у дома № 51 на 2-м Муринском проспекте. Лихач чуть не влетел в маму с коляской, выходящую из трамвая. А стрельба велась по машине свидетеля случившегося.

Подобный инцидент с уроженцами Дагестана в Петербурге произошел ранее. В минувшую пятницу правоохранителям поступило сообщение, что на Киевском шоссе ехал белый «Мерседес» с дагестанскими номерами, а из люка на крыше неизвестный палил в воздух из автомата.