Тело женщины без глаз нашли в лесу у деревни Мяглово

Изуродованное тело было обнаружено 2 октября в лесном массиве в районе деревни Мяглово Всеволожского района Ленобласти.
На теле были явные признаки криминальной смерти — следы побоев и удушения, глазные яблоки отсутствовали. Организована проверка, обстоятельства и личность погибшей устанавливаются.
По уточненной информации, на тело наткнулись две девочки. Они побоялись подходить ближе и позвали на помощь проезжавшего на велосипеде мужчину, а он уже вызвал полицию.
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01.10.2021 302