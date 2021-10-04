Тело женщины без глаз нашли в лесу у деревни Мяглово

Автор: Гузель Галимова
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Изуродованное тело было обнаружено 2 октября в лесном массиве в районе деревни Мяглово Всеволожского района Ленобласти.

На теле были явные признаки криминальной смерти — следы побоев и удушения, глазные яблоки отсутствовали. Организована проверка, обстоятельства и личность погибшей устанавливаются.

По уточненной информации, на тело наткнулись две девочки. Они побоялись подходить ближе и позвали на помощь проезжавшего на велосипеде мужчину, а он уже вызвал полицию.

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