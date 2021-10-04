Лечащим врачам в Ленобласти готовы платить 65 тысяч рублей

Ежегодно в первый понедельник октября отмечается Международный День врача. По этому случаю эксперты сервиса HeadHunter провели исследование вакансий для врачей.

Согласно данным, с начала года в России было открыто более 170 тыс. вакансий лечащего врача. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало больше 17%. Из них на СЗФО приходится около 12 тыс. вакансий.

Сейчас лечащий врач-специалист в России может рассчитывать на зарплату в 52,7 тыс. рублей, в СЗФО – на 65 тыс. рублей. В Петербурге специалистам предлагают 70 тыс. рублей, а в Ленобласти — 65 тыс. рублей. Самая высокую зарплату предлагают врачам Ненецкого автономного округа — 72,5 тысячи рублей.