Студент, убивший собственную мать и сестру в Буграх, помещен под стражу

Суд постановил задержать 21-летнего студента Горного университета, который жестоко расправился со сводной сестрой и матерью.

Как сообщает пресс-служба СК Ленобласти, в понедельник, 4 октября, суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу 21-летнего Владислава Тулиса, обвиняемого в убийстве матери и сводной сестры в квартире-студии на улице Шекспира в посёлке Бугры. Обвиняемый полностью признал вину.

Напомним, трагедия произошла в минувшие сутки. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, молодой человек задушил сестру, пока родителей не было дома. Когда они вернулись, он набросился с ножом и на свою мать. На момент прибытия правоохранителей женщина была еще жива.