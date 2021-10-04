Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России, в том числе в Ленобласти

Европейскую часть России ждут погодные аномалии в ближайшие дни из-за мощного антициклона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, северные регионы, Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области, Карелию ждет тепло, а температура будет выше климатической нормы. Регионы Урала и юга западной Сибири, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области накроют аномальные холода — по ночам заморозки в этих регионах достигнут минус 4 градусов ночью, днем будет около 5 градусов тепла.

Теплую погоду пообещал синоптик на севере европейской части России из-за антициклона и теплой воздушной массы.

— Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15-21 градус, в Ленинградской области — 12-13 градусов, даже в Мурманской, Вологодской областях, Карелии — 8-12 градусов, в Новгородской, Псковской областях — 11-16 градусов, — подчеркнул Вильфанд.