По всей Ленобласти 6 октября запустят сирены и громкоговорители

Проверка систем оповещения населения пройдет по всей стране. В Ленобласти данное мероприятие запланировано на 6 октября. Ленинградцев просят соблюдать спокойствие.

Информация об этом появилась на сайте правительства Ленобласти в понедельник, 4 октября.

В Ленинградской области сигнал «Внимание всем!» будет запущен с 10 до 12 часов дня по местному времени в среду, 6 октября. Кроме сирен и громкоговорителей предстоит замещение теле- и радиоэфира продолжительностью до 1 минуты.

Система оповещения предназначена для своевременного информирования населения о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Жителей и гостей Ленобласти просят не переживать и сохранять спокойствие.