По всей Ленобласти 6 октября запустят сирены и громкоговорители

Проверка систем оповещения населения пройдет по всей стране. В Ленобласти данное мероприятие запланировано на 6 октября. Ленинградцев просят соблюдать спокойствие.
Информация об этом появилась на сайте правительства Ленобласти в понедельник, 4 октября.
В Ленинградской области сигнал «Внимание всем!» будет запущен с 10 до 12 часов дня по местному времени в среду, 6 октября. Кроме сирен и громкоговорителей предстоит замещение теле- и радиоэфира продолжительностью до 1 минуты.
Система оповещения предназначена для своевременного информирования населения о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Жителей и гостей Ленобласти просят не переживать и сохранять спокойствие.
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