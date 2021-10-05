Диетологи назвали запрещенные после COVID-19 продукты

По словам специалистов, переболевшим коронавирусом людям стоит пересмотреть свои привычки в питании и отказаться от некоторых продуктов.

Как рассказал врач-диетолог Александр Андреев, коронавирус сказывается на состоянии ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, поэтому не стоит сразу возвращаться к жирной пище, в том числе есть фастфуд. Специалист отметил, что это может ухудшить состояние человека. Врач добавил, что после болезни нужно быть аккуратными и вводить привычные продукты постепенно.

В первые две недели после выздоровления не рекомендуется употреблять продукты, приводящие к вздутию: квашенную капусту, алкоголь, молоко с лактозой, а также пищу с глютеном.

Как отметила диетолог Анастасия Светикова, лучше исключить из рациона продукты, перенесшие обработку и не несущие пользу: шоколад, хлебобулочные изделия, ветчину, котлеты, фастфуд. Лучше временно ограничить употребление сахара. Такая пища провоцирует вздутие желудка, нарушение микробиоты кишечника и работы эндокринной системы, приводит слова специалиста «Газета.ru».

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