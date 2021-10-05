В Санкт-Петербурге установят живую ель

К такому выбору пришли петербуржцы по средству онлайн голосования.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, за живое дерево проголосовали 6218 человек, за искусственное — 4793.

В тоже время в соцсетях натуральное дерево одержало не такую уверенную победу — 4053 против 3786 «за искусственное».

Напомним, что в прошлом году с новогодней елью были определенные проблемы. К примеру при транспортировке они были сильно повреждена, и ветки к ней попросту прикручивали.