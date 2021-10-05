Из озера у Радофинниково выловили труп пропавшего 10 дней назад мужчины

Спустя 10 дней поиска в Тосненском районе Ленобласти нашли 65-летнего мужчину. Его тело всплыло в водоеме массива Радофинниково.

Известно, что мужчина уехал из дома 24 сентября и на следующий день перестал выходить на связь. Его поисками занималась супруга. Она и сообщила в полицию о найденном теле. Труп мужчины прибило к берегу в СНТ Электрон в массиве Радофинников.

Со слов супруги, погибший злоупотреблял спиртными напитками. По предварительной версии, он упал в воду в состоянии алкогольного опьянения и утонул. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.