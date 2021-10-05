Цена на газ в Европе впервые превысила 1400 долларов

Стоимость газа на территории Европы во вторник, 5 октября, побила очередной рекорд. Значения впервые преодолели отметку в 1400 долларов за тысячу кубических метров.

По имеющейся информации, цена на ноябрьский фьючерс по индексу голландского TTF, который является самым ликвидным хабом континента, на открытии торгов была немногим ниже 1190 долларов за тысячу кубических метров. В течение дня значения демонстрировали рост. На 15:26 мск стоимость топлива подскочила до рекордных значений. К этому моменту газ стоил 1427,4 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, расчетные значения понедельника были превышены на 23%.

Накануне торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров. Расчетная стоимость подошла к 1160 долларам. К 15:37 мск цена на газ понизилась. Значения упали до отметки в 1369,4 доллара за тысячу кубометров.