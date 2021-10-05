В Ленобласти поймали нарушителя, ехавшего по «Скандинавии» со скоростью 170 км/ч

За прошедшие выходные дни в Ленинградской области сотрудники ДПС задержали около 140 автомобилистов, превысивших скорость более чем на 40 км/ч.

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Из них трое повторно замечены в превышении скорости на 60 км/ч. Антигероем стал генеральный директор предприятия из Санкт-Петербурга, ехавший по трассе «Скандинавия» на Porsche Cayenne со скоростью 170 км/ч.

Как отмечают в полиции, подавляющее большинство дорожных аварий со смертельным исходом происходят при значительном превышении скоростного режима.