Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 68-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,покос травы в РП;

км 25 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 42 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;

км 110-112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00до 20:00, отсыпка откосной части плодородным грунтом;

км 110-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, скашивание травы механизированным способом.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 482-484 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 81-97 ограничение скорости движения в сторону Кировска с 08:00 до 17:00, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии;

км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).

А-121 «Сортавала»:

км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;

км 44-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;

км 27-37 ограничение скорости движения в сторону г.Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия: