До города Никольское уложен новый асфальт

Обновлен путь от Московского шоссе до города Никольское. Сейчас дорожники занимаются расстановкой новых знаков.

«В рамках ремонта уложено новое покрытие, укреплены обочины и поставлены остановочные площадки со специальными пандусами для подъема колясок, тележек и велосипедов. Сейчас в Тосненском районе завершается еще ряд важных ремонтов на региональной дорожной сети. Это два подъезда к станции Рябово, Ульяновское шоссе, Вокзальная и Советская улицы в Тосно», — подчеркнул зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Ремонт дороги прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».