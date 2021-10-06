Названы два лучших витамина для укрепления иммунитета

Зимой многие люди начинают задумываться об укреплении иммунной системы. Как правило, эксперты рекомендуют усиливать иммунитет с помощью сбалансированной диеты и физических нагрузок.

По словам американских медиков, он сам ежедневно принимает витамины С и D.

— Если у вас дефицит витамина D, то это сильно повлияет на вашу восприимчивость к инфекции. Я бы посоветовал принимать добавки с витамином, как делаю это сам, – отмечается в докладе.

Как отметили эксперты, витамин С является хорошим антиоксидантом.

— Поэтому, если кто-то хочет принимать его дополнительно, то примерно грамма в день будет достаточно, – порекомендовали специалисты.

Исследователи доказали опасность нехватки витамина D для здоровья. Выяснилось, что при его низком уровне организм становится более уязвимым к инфекциям.

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Например, обзор исследований показал, что у тех, кто ежедневно или еженедельно принимал добавки витамина D, риск развития инфекций дыхательных путей был ниже, чем у тех, кто этого не делал. Кроме того, было обнаружено, что витамин D может затормозить рост раковых клеток и уменьшить воспаление. Также вещество помогает организму усваивать кальций.