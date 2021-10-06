Названы два лучших витамина для укрепления иммунитета

Зимой многие люди начинают задумываться об укреплении иммунной системы. Как правило, эксперты рекомендуют усиливать иммунитет с помощью сбалансированной диеты и физических нагрузок.
По словам американских медиков, он сам ежедневно принимает витамины С и D.
Как отметили эксперты, витамин С является хорошим антиоксидантом.
Исследователи доказали опасность нехватки витамина D для здоровья. Выяснилось, что при его низком уровне организм становится более уязвимым к инфекциям.
Например, обзор исследований показал, что у тех, кто ежедневно или еженедельно принимал добавки витамина D, риск развития инфекций дыхательных путей был ниже, чем у тех, кто этого не делал. Кроме того, было обнаружено, что витамин D может затормозить рост раковых клеток и уменьшить воспаление. Также вещество помогает организму усваивать кальций.