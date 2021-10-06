Германия выдаст Италии обвиняемого в убийстве россиянина

Как сообщает РИА «Новости», Германия выдаст Италии россиянина Расула Бисултанова, обвиняемого в убийстве итальянца Никколо Чатти в 2017 году.

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В 2020 году прокуратура Рима выдала ордер на арест Бисултанова, а 3 августа на его основании Берлин произвел арест россиянина. В итальянском дипломатическом ведомстве отметили, что данный результат был достигнут благодаря постоянным контактам итальянских посольств в Берлине и Мадриде с властями соответствующих государств.

Как отмечает агентство, 22-летний Чатти был забит до смерти на дискотеке в городе Льорет-де-Мар. По подозрению в нанесении смертельных травм были задержаны трое россиян. Позже двое из троих задержанных были освобождены из-под стражи.