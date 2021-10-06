В школе Тосно несколько классов уходили на карантин из-за желудочно-кишечных расстройств

Как сообщает 47news.ru, 24 сентября на дистанционное обучение были переведены три четвертых и один седьмой класс из-за череды желудочно-кишечных расстройств у учеников школы № 1 в Тосно.

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Карантин был снят 3 октября, дети вернулись в школу. О происшествии проинформировали Роспотребнадзор. Специалисты проверили поставщика, пищеблок, продукты, классные помещения, взяли на анализ воду.

Следов сальмонеллеза во взятых анализах не обнаружено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.