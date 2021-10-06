Видео: лисица свободно прогуливается по ночным улицам Выборга

В соцсетях опубликовали забавное видео, на котором рыжехвостая красавица забрела в центр Выборга. К людям она подходить побоялась, но от лакомств не отказалась.
Видео опубликовала Наталья Валерина на своей странице во «ВКонтакте».
Она пряталась под кустами и деревьями, не рискуя приближаться к людям. Зато на подношения реагировала доброжелательно, охотно уплетая предлагаемые лакомства.
Лисы по городу ходят, скоро, наверное, и медведи с волками придут., — отмечают в комментариях пользователи социальной сети.
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06.10.2021 57