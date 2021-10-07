Фото: жители Ленобласти запечатлели 50 оттенков осени

В Ленобласть пришла золотая осень. Парки, скверы и улицы окрасились яркими цветами. К тому же установилась теплая и солнечная погода.

Жители Ленобласти гуляют, фотографируются и просто наслаждаются пейзажи золотой осени. Яркими фотографиями они делятся в соцсетях.

Лодейное Поле. Фото: CITY Лодейное Поле-Подпорожье, Ольга Иванова/oleina3105/Instagram

Тихвинский район. Фото: Подслушано | Тихвин, ВК