Фото: жители Ленобласти запечатлели 50 оттенков осени

В Ленобласть пришла золотая осень. Парки, скверы и улицы окрасились яркими цветами. К тому же установилась теплая и солнечная погода.
Жители Ленобласти гуляют, фотографируются и просто наслаждаются пейзажи золотой осени. Яркими фотографиями они делятся в соцсетях.
Лодейное Поле. Фото: CITY Лодейное Поле-Подпорожье, Ольга Иванова/oleina3105/Instagram
Тихвинский район. Фото: Подслушано | Тихвин, ВК
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