Цены на новые автомобили в России вновь вырастут

Металлургия требует больших затрат энергии, которая активно дорожает по всему миру.

Только начала решаться проблема с чипами, как по автопрому бьет цена энергоносителей. В Европе ожидают очередного витка подорожания автомобилей из-за стоимости газа. По всему миру есть тенденция роста стоимости энергоносителей. Пока это никак не влияет на автомобильную промышленность. Но если расходы на энергию продолжат расти такими же темпами, то за это заплатит уже потребитель.

Как считают аналитики, производители автомобилей растянут повышение цен на период, не поднимая стоимость сразу. Это позволит избежать резкого падения спроса из-за новой цены. Тем более, что в Европе все готовятся к повышению расходов на коммунальные платежи.

Рост цены на газ и нефть коснется не только производства металла, но и пластиковых и резиновых деталей. Все это становится очередным фактором подорожания автомобилей.