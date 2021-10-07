В Ленобласти построят 23 современные газозаправочные станции

Ленинградская область и ПАО Газпром подписали дорожную карту по развитию сети газомоторной инфраструктуры на 2021-2023 годы.

Соответствующее соглашение подписано сегодня, 7 октября, в рамках Петербургского международного газового форума. Свои подписи под документом поставили зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и зампредседателя правления ПАО Газпром Виталий Маркелов.

«В регионе будут работать 23 современных станции. Ключевой момент ― перевозки на газомоторном топливе на 50% дешевле аналогов. Поэтому вполне логично, что мы решили развивать газозаправочную инфраструктуру при поддержке федерального правительства. Потребление газа в качестве топлива увеличилось почти в три раза за последние годы», ― отметил Сергей Харлашкин.

Ленинградская область в качестве пилотного региона участвует в реализации программы развития рынка газомоторного топлива с 2019 года. Сейчас в регионе действуют 7 объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования ― в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Кингисеппе, Подпорожье. В данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно.

Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.